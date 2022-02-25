Хельсинкский "Йокерит" отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 25 февраля. Финский клуб "Йокерит" отказался от участия в розыгрыше плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соперником "Йокерита" в первом раунде Кубка Гагарина должен был стать московский "Спартак". Первая встреча была запланирована на 1 марта и должна была состояться в Финляндии. Решение о парах первого раунда плей-офф в Западной конференции будет объявлено дополнительно.

"Моя позиция по поводу окончания сезона была ясна еще утром в четверг, однако, в соответствии с политикой КХЛ, я должен был вести переговоры с лигой. Вот почему мы, к сожалению, можем сообщить об этом только сейчас, - сказал генеральный менеджер "Йокерита" Яри Курри. - Мир сейчас переживает действительно трудные времена, все наши мысли с людьми, которые страдают от этой ситуации. Мы надеемся, что мирное решение будет найдено в ближайшее время".

"Нам очень жаль терять "Йокерит" - сильную и яркую команду, с узнаваемым стилем, - сказал президент КХЛ Алексей Морозов, чей комментарий приводит пресс-служба лиги. - "Йокерит" выступает у нас с сезона-2014/15 и неизменно выходит в плей-офф. Встречи со всеми командами лиги всегда проходили интересно. Очень неприятно, что уход "Йокерита" обусловлен не спортивными причинами, а политическими".

Розыгрыш плей-офф КХЛ текущего сезона начнется 1 марта. Действующим обладателем Кубка Гагарина является омский "Авангард", который в прошлом сезоне в финальной серии обыграл московский ЦСКА.