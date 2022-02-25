"Чайка" обратилась в РФС с просьбой о переносе матча Кубка России из Калининграда

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Чайка" из Ростовской области обратилось в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой перенести матч 1/8 финала Бетсити - Кубка России против калининградской "Балтики" с поля соперника из-за невозможности добраться до места проведения игры. Об этом ТАСС рассказал главный тренер "Чайки" Сергей Ташуев.

"У нас нет вариантов долететь, закрылись все аэропорты, - сказал Ташуев. - Не нам решать, где состоится матч. Был вариант с Анапой, но аэропорт закрыли. Путь был прямой, есть вариант лететь через Казахстан, но это огромные деньги, а осталось несколько дней - это просто нереально".

Матч между "Чайкой" и "Балтикой" должен состояться 1 марта в Калининграде. По последним данным Росавиации, временно приостановлена работа аэропортов в Геленджике, Симферополе, Элисте, Анапе, Краснодаре, Брянске, Белгороде, Курске, Липецке, Воронеже, Ростове-на-Дону. По этой причине накануне на неопределенный срок были перенесены матчи 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" - "Локомотив" и "Ростов" - "Крылья Советов".

"В какие сроки стоит ждать ответа на обращение в РФС? Думаю, сегодня должно быть, ведь до игры осталось несколько дней", - добавил главный тренер "Чайки".