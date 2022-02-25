"Авангард" примет решение по контракту с Хартли в зависимости от результатов плей-офф

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Продление соглашения между омским хоккейным клубом "Авангард" и главным тренером команды Бобом Хартли будет зависеть от результатов в Кубке Гагарина. Об этом журналистам заявил генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков.

"Желание продлить контракт огромное, здесь важны желание самого Боба и результаты в плей-офф. Мы все будем судить по результатам", - сказал Волков.

Действующий контракт канадского тренера с "Авангардом" истекает по окончании нынешнего сезона. Хартли возглавил "Авангард" в 2018 году. Под его руководством команда дошла до финала Кубка Гагарина 2019 года, а в прошлом сезоне завоевала титул.

"Я полностью сконцентрирован на плей-офф, главное - подготовить мою команду к играм на вылет, а не мои личные дела", - заявил Хартли.

Плей-офф КХЛ стартует 1 марта. "Авангард" в первом раунде плей-офф Восточной конференции встретится с казанским "Ак Барсом".