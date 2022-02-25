"Спартак" выберет место домашнего матча Лиги Европы после получения информации от УЕФА

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" определится с местом проведения домашнего матча 1/8 финала Лиги Европы после получения официальной информации от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

"Ознакомились с релизом УЕФА. Ждем от коллег официальной информации, исходя из которой предпримем дальнейшие действия. Мы готовы к разным сценариям", - сказал Зеленов.

В пятницу УЕФА на заседании исполнительного комитета организации принял решение о том, что российские и украинские клубы и национальные сборные, участвующие в турнирах под его эгидой, будут проводить домашние игры на нейтральных стадионах. "Спартак" в сезоне-2021/22 является участником плей-офф Лиги Европы.

Соперник "Спартака" по 1/8 финала Лиги Европы определится 25 февраля в результате жеребьевки, которая начнется в 14:00 мск. Матчи этой стадии турнира состоятся 10 и 17 марта. Потенциальными соперниками российской команды являются испанские "Севилья", "Барселона" и "Бетис", итальянская "Аталанта", германский "Лейпциг", португальские "Порту" и "Брага", шотландский "Рейнджерс".