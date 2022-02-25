Выделенные на финал Лиги чемпионов деньги в Петербурге перенаправят на детский спорт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга перенаправят средства, которые были запланированы на подготовку к проведению в мае финала Лиги чемпионов по футболу, на развитие детских спортивных школ. Об этом сообщил в понедельник вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

"Мне очень жаль, что коллеги из Союза европейских футбольных ассоциаций приняли такое решение. Те средства, которые мы планировали потратить на подготовку и проведение финального матча Лиги чемпионов, будут направлены на развитие детских спортивных школ", - сообщил он.

Пресс-служба УЕФА в пятницу сообщила о переносе финального матча Лиги чемпионов, который должен был пройти 28 мая, из Санкт-Петербурга в Париж.

Он отметил, что Санкт-Петербург - один из знаковых центров проведения крупных международных мероприятий, и у города есть все необходимые ресурсы и инфраструктура.

"Это хорошо известно нашим иностранным коллегам, поэтому очевидно, что такое решение политически ангажировано. Хотя неоднократно заявлялось, что спорт вне политики и должен объединять, а не разобщать", - отметил Пиотровский.