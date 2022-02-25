Кремль сожалеет о решении УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Кремль сожалеет о принятом Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решении перенести из Санкт-Петербурга в Париж проведение 28 мая финала Лиги чемпионов по футболу. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Жаль, конечно, что принято такое решение", - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что Санкт-Петербург мог бы обеспечить максимально хорошие, благоприятные и комфортные условия для проведения этого футбольного мероприятия. "Но принято [решение], так принято", - констатировал Песков.

На просьбу уточнить, считает ли он политизированным данное решение, пресс-секретарь ответил: "Нет, я не сказал этого. Я просто выразил сожаление".

Согласно решению, принятому на внеочередном заседании исполкома УЕФА, финальный матч Лиги чемпионов пройдет на парижском стадионе "Стад де Франс". Изначально матч должен был состояться на "Газпром-Арене" - домашнем стадионе "Зенита".

"Стад де Франс" в третий раз в истории примет финал Лиги чемпионов. Ранее на парижском стадионе прошли финальные встречи испанских "Реала" и "Валенсии" в 2000 году, а также испанской "Барселоны" и английского "Арсенала" в 2006 году.