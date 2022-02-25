Дюков: решение УЕФА перенести игры российских команд нарушает спортивные принципы

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о переносе матчей российских команд на нейтральную территорию нарушает спортивный принцип. Такое мнение высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, комментарий которого приводит пресс-служба РФС.

"РФС не поддерживает решение о переносе любых матчей с участием российских команд на нейтральную территорию как нарушающее спортивный принцип и ущемляющее интересы игроков, тренеров и болельщиков, - сказал Дюков. - Мы всегда готовы предоставить все необходимые гарантии для проведения на территории России международных футбольных матчей - с высоким уровнем организации и безопасности".

В пятницу УЕФА принял решение о том, что российские клубы и сборные домашние матчи под эгидой организации будут проводить на нейтральных стадионах. Решение было принято на внеочередном заседании исполкома УЕФА.

Также УЕФА принял решение перенести финал Лиги чемпионов текущего сезона из Санкт-Петербурга в Сен-Дени. Финальный матч турнира пройдет на стадионе "Стад де Франс", изначально игру должна была принять "Газпром-Арена" - домашний стадион "Зенита".

"РФС на протяжении долгого времени выступает как надежный партнер УЕФА, не только выполняя все необходимые обязательства, но и предлагая и обеспечивая всестороннюю поддержку в реализации новых проектов и проведении крупнейших соревнований, - отметил Дюков. - Важнейшим и престижнейшим из них должен был стать финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, подготовка к которому продолжалась до сегодняшнего дня и полностью отвечала всем предъявляемым требованиям, в том числе с точки зрения безопасности. Мы считаем, что решение о переносе места проведения финала Лиги чемпионов продиктовано политическими причинами. РФС всегда придерживается принципа "спорт вне политики", и, таким образом, не может поддержать это решение".