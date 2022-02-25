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КХЛ

Волков: хоккеисты и тренеры "Авангарда" не паникуют из-за падения курса рубля

Первый матч плей-офф КХЛ клуб проведет на выезде 2 марта против казанского "Ак Барса"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты и тренеры омского "Авангарда" понимают все риски и не паникуют из-за падения курса рубля. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

"Я бы не сказал, что рубль валится, он в турбулентности. Мы живем с этим достаточно давно, и иностранцы понимают все риски, все профессионалы. Понятно, что игроки считают деньги, они играют за зарплату, но какой-то обеспокоенности я от них не получаю. Мы вместе переживаем по поводу ситуации в мире, но каких-то панических атак по поводу курса рубля у нас нет, мы готовимся к плей-офф", - сказал Волков.

"Авангард" сыграет первый матч первого раунда Кубка Гагарина 2 марта в гостях против казанского "Ак Барса".

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