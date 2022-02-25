Волков: хоккейный клуб "Авангард" был бы рад принять участие в международных матчах

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Омский хоккейный клуб "Авангард" будет рад сыграть в международных матчах, если этому будет благоприятствовать календарь. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный менеджер команды Алексей Волков.

"Если будет участие российских клубов в международных матчах, Евролиге или Лиге чемпионов, то этот опыт всегда пойдет в копилку команды, интересно оценить свой уровень на фоне соперников из других стран. Если календарь позволит, мы будем только рады поучаствовать в таких играх", - сказал Волков.

2 марта "Авангард" сыграет первый матч Кубка Гагарина в гостях против казанского "Ак Барса".