В Федерации санного спорта России уважают решение отменить этап Кубка мира по натурбану

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Федерация санного спорта России (ФССР) относится с уважением к решению Международной федерации санного спорта (FIL) отменить этап Кубка мира по натурбану. Об этом ТАСС заявила президент ФССР Наталия Гарт.

"Очень жаль, что международная федерация приняла такое решение, но мы относимся к нему с уважением, - сказала Гарт. - Мы, конечно, потратили немало времени, сил и средств на подготовку соревнований. Были построены трасса и вся необходимая инфраструктура, проведена огромная организационная работа. Мы всегда делаем все возможное, чтобы принять международные соревнования в России на самом высоком уровне, и сейчас были полностью готовы к проведению турнира".

В пятницу пресс-служба FIL объявила об отмене этапа Кубка мира по натурбану, который должен был пройти в Москве на Воробьевых горах с 25 по 27 февраля. Решение было принято "из соображений безопасности".

"Я уверена, что спорт должен быть вне политики, он призван объединять людей разных национальностей. Мы приняли решение провести в эти выходные на трассе на Воробьевых горах Всероссийские соревнования по санному спорту (в дисциплине "натурбан")", - добавила она.

Натурбан - скоростной спуск на санях по естественной трассе. В 2020 году в Москве прошел чемпионат Европы в рамках этапа Кубка мира.