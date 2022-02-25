{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Волков: стиль сборной России по хоккею напоминает манеру игры "Авангарда"

На Олимпийских играх в Пекине в феврале российская сборная завоевала серебряные медали

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Стиль, продемонстрированный сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине, похож на манеру игры омского "Авангарда". Такое мнение на пресс-конференции высказал генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков.

"Я посмотрел все матчи сборной России и параллельно игры других команд, впечатление остались больше позитивные. Я смотрел профессиональными глазами, а болельщики констатировали, что им не хватало зрелища, мастерства. Это было не самое выдающееся хоккейное сражение, которое видели Олимпийские игры, но со своей стороны могу сказать, что сборная России играла в своем стиле, он чем-то похож на стиль "Авангарда", и если бы ребята выиграли золотые медали, все эти недочеты нивелировались. Но мы проиграли в финале такой же системной команде, поэтому многие вещи, которые хотели видеть болельщики, такие как зрелищность игры, русский стиль, больше шайб, имеют место быть", - сказал Волков.

Сборная России завоевала серебряные медали Игр в Пекине, уступив в финале команде Финляндии со счетом 1:2.

Теги
КХЛ
Фигурное катание
Макар Игнатов стал победителем финала Кубка России по фигурному катанию
Вторым стал Алексей Ерохов, третьим - Дмитрий Алиев
Читать полностью