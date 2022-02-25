Волков: стиль сборной России по хоккею напоминает манеру игры "Авангарда"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Стиль, продемонстрированный сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине, похож на манеру игры омского "Авангарда". Такое мнение на пресс-конференции высказал генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков.

"Я посмотрел все матчи сборной России и параллельно игры других команд, впечатление остались больше позитивные. Я смотрел профессиональными глазами, а болельщики констатировали, что им не хватало зрелища, мастерства. Это было не самое выдающееся хоккейное сражение, которое видели Олимпийские игры, но со своей стороны могу сказать, что сборная России играла в своем стиле, он чем-то похож на стиль "Авангарда", и если бы ребята выиграли золотые медали, все эти недочеты нивелировались. Но мы проиграли в финале такой же системной команде, поэтому многие вещи, которые хотели видеть болельщики, такие как зрелищность игры, русский стиль, больше шайб, имеют место быть", - сказал Волков.

Сборная России завоевала серебряные медали Игр в Пекине, уступив в финале команде Финляндии со счетом 1:2.