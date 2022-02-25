Российская лыжница Дарья Непряева выиграла гонку на 5 км на молодежном чемпионате мира

ТАСС, 25 февраля. Российская лыжница Дарья Непряева заняла первое место в гонке с раздельным стартом на 5 км классическим стилем на молодежном чемпионате мира (спортсмены не старше 20 лет) в норвежской Люгне.

Непряева преодолела дистанцию за 14 минут 30,1 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Елизавета Бекишева (отставание 2,9 секунды). Тройку лучших замкнула норвежка Эмма Мёрк (+4,0).

Россиянка Евгения Крупицкая стала 10-й (+30,5), Анна Кожинова заняла 14-е место (+38,1).

Непряевой 19 лет, она является младшей сестрой олимпийской чемпионки Натальи Непряевой. Золото на молодежном чемпионате мира - лучший результат Дарьи Непряевой в карьере.

На чемпионате мира по лыжным гонкам среди молодежи в Люгне соревнуются спортсмены в двух разных возрастных категориях - до 20 и до 23 лет. Соревнования завершатся 27 февраля.