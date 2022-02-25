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Мировой хоккей

Совет Международной федерации хоккея по ситуации на Украине пройдет 28 февраля

Официальное заявление организация сделает во вторник или среду

МОСКВА, 25 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF), посвященное военно-политической ситуации вокруг России и Украины, пройдет 28 февраля. Об этом ТАСС сообщил президент организации Люк Тардиф.

"Совет IIHF уже запланирован на 28 февраля. Официальное заявление по его итогам последует во вторник или среду", - сказал Тардиф.

В России запланировано проведение в 2023 году молодежного чемпионата мира в Омске и Новосибирске и чемпионата мира среди взрослых команд в Санкт-Петербурге.

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