Совет Международной федерации хоккея по ситуации на Украине пройдет 28 февраля

МОСКВА, 25 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF), посвященное военно-политической ситуации вокруг России и Украины, пройдет 28 февраля. Об этом ТАСС сообщил президент организации Люк Тардиф.

"Совет IIHF уже запланирован на 28 февраля. Официальное заявление по его итогам последует во вторник или среду", - сказал Тардиф.

В России запланировано проведение в 2023 году молодежного чемпионата мира в Омске и Новосибирске и чемпионата мира среди взрослых команд в Санкт-Петербурге.