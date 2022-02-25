Министерство спорта РФ сожалеет о решении перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ сожалеет о принятом Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решении перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Министерство спорта РФ сожалеет о принятии УЕФА решения перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Россия всегда была и остается гарантом взятых на себя обязательств по проведению крупнейших международных спортивных мероприятий, в том числе футбольных, на самом высоком уровне. Наша позиция неизменна - спорт должен оставаться вне политики и не быть средством манипуляции и ущемления чьих-либо интересов", - говорится в заявлении пресс-службы.

УЕФА в пятницу объявил о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Решающая игра главного еврокубкового турнира пройдет на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени, а не на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге, как планировалось изначально. Внеочередное заседание исполкома УЕФА, на котором было принято это решение, состоялось из-за развития ситуации вокруг Украины и России.

"Стад де Франс" в третий раз в истории примет финал Лиги чемпионов. Ранее на парижском стадионе прошли финальные встречи между испанскими "Реалом" и "Валенсией" в 2000 году, а также между испанской "Барселоной" и английским "Арсеналом" в 2006 году.

Несмотря на перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж, дата проведения матча останется неизменной. Встреча пройдет 28 мая 2022 года.