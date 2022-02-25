Польский баскетбольный клуб "Зелена Гура" объявил о выходе из Единой лиги ВТБ

ТАСС, 25 февраля. Польский клуб "Зелена Гура" сообщил о выходе из баскетбольной Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Мы хотим поблагодарить Единую лигу ВТБ за эти три года спортивных соревнований на высшем уровне. Сейчас, однако, есть вещи, которые важнее, чем баскетбол. Мы завершаем наше участие в розыгрыше турнира", - говорится в заявлении пресс-службы.

В четверг о прекращении участия в Единой лиге ВТБ объявил эстонский клуб "Калев".

"Зелена Гура" занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице чемпионата, в активе команды две победы в 13 матчах. Следующую игру в рамках Единой лиги ВТБ клуб должен был провести в гостях против "Нижнего Новгорода" 6 марта. Польский клуб вошел в состав участников турнира в сезоне-2018/19. --0--стп/вле/сю