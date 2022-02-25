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Фигурное катание

Макар Игнатов стал победителем финала Кубка России по фигурному катанию

Вторым стал Алексей Ерохов, третьим - Дмитрий Алиев

ТАСС, 25 февраля. Фигурист Макар Игнатов занял первое место в финале Кубка России в Саранске.

По итогам короткой и произвольной программ он набрал 259,85 балла (83,06 + 176,79). Вторым стал Алексей Ерохов (253,18; 88,59 + 164,59). Тройку лидеров замкнул Дмитрий Алиев (233,08; 91,87 + 141,21).

Андрей Лазукин и Петр Гуменник снялись с соревнований. После короткой программы Гуменник шел на пятом месте (75,02), Лазукин был седьмым (72,81).

Финал Кубка России завершится 27 февраля выступлениями юниоров.

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