Александр Медведев назвал достойным футбол "Зенита" в матче против "Бетиса"

МОСКВА, 25 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный клуб "Зенит" достойно играл против испанского "Бетиса" в раунде плей-офф за право выхода в 1/8 финала Лиги Европы. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

"Самое главное, что был хороший футбол со стороны обеих команд. Обе команды продемонстрировали то, чем нам нравится футбол. Конечно, очень обидно, что не удалось выиграть", - сказал Медведев.

"Зенит" в ночь на пятницу на выезде сыграл вничью с "Бетисом" со счетом 0:0 в ответном матче раунда плеф-офф за право выхода в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч в Санкт-Петербурге завершился победой испанского клуба со счетом 3:2, по сумме двух встреч он вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

В начале второго тайма новичок "Зенита" Юри Алберто забил в ворота "Бетиса" после прострела с фланга Алексея Сутормина, но взятие ворот было отменено из-за офсайда. На первой добавленной ко второму тайму минуте турецкий арбитр Халил Мелер отменил мяч защитника петербуржцев Дмитрия Чистякова после использования системы видеоассистента рефери (VAR). За мгновение до результативного удара головой игрока обороны сине-бело-голубых его одноклубник Александр Ерохин наступил на ногу сопернику. Судья после изучения видеоповтора принял решение об отмене взятия ворот.

"В эпизоде с первым голом было минимальное положение "вне игры", но что касается отмененного гола после просмотра VAR, когда случилась накладка Ерохина на бежавшего рядом испанского игрока, там не было никакой грубой игры, не было попытки нанести травму. Но испанский игрок очень артистично упал и валялся так, будто ему ногу оторвали. Это, наверное, тонкости правил, но, на мой взгляд, этот защитник, даже если бы его никто не коснулся, никоим образом не мог помешать Чистякову забить гол, он не участвовал в противодействии атаке, и Ерохин ему никак не помешал спасти свои ворота. Нужно обращаться к специалистам и узнавать, что у нас изменилось в футболе с введением VAR", - отметил генеральный директор "Зенита".

"Так или иначе, решение было принято, после этого был шанс у Ерохина забить, но он пробил выше ворот. Но команда продемонстрировала, что может конкурировать с одним из ведущих испанских клубов, который идет на третьем месте в чемпионате и, думаю, в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов", - добавил он.

Первый матч и ошибка при третьем голе "Бетиса"

"Возвращаясь к первому матчу, очень обидно - опять это слово, но на обиженных воду возят - когда третий гол сами себе привезли в результате несогласованных действий Ярослава Ракицкого и Михаила Кержакова. Но команда играла достойно и, самое главное, играла в футбол. Во втором матче упрекнуть некого", - подчеркнул собеседник агентства.

Матч против "Бетиса" стал дебютным в еврокубках для вратаря Даниила Одоевского. Он стал самым молодым голкипером петербургского клуба, принявшим участие в еврокубковой игре. На момент дебюта ему было 19 лет и 33 дня.

"Очень хорошо дебютировал Одоевский - он очень хорошо распоряжался мячом. Два раза блестяще сыграл на выходе, отбив мяч из штрафной. Команда будет двигаться вперед - ближайший матч уже в понедельник против "Рубина". Это очень важная игра с точки зрения борьбы за чемпионство, а других задач у "Зенита" нет", - резюмировал Медведев.

"Зенит" перед возобновлением сезона в Тинькофф - Российской премьер-лиге занимает первое место, набрав в 18 турах 38 очков. Отрыв петербуржцев от идущего вторым "Динамо" составляет два очка. Сине-бело-голубые 28 февраля в Санкт-Петербурге в 19-м туре чемпионата России примут казанский "Рубин". Начало игры - 19:00 мск.