Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" разорвал договор с "Аэрофлотом"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" разорвал контракт с российской авиакомпанией "Аэрофлот". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

В клубе сообщили, что это решение связано с обострением военно-политической ситуации между Россией и Украиной.

"Манчестер Юнайтед" принял решение отозвать спонсорские права у "Аэрофлота". Мы разделяем беспокойство наших болельщиков по всему миру", - говорится в сообщении пресс-службы.

В среду портал The Athletic сообщил, что команда отказалась лететь на матч Лиги чемпионов с испанским "Атлетико" авиакомпанией "Аэрофлот".

В 2013 году "Аэрофлот" подписал контракт с "Манчестер Юнайтед", став официальным перевозчиком футбольного клуба. В 2017 году было подписано новое пятилетнее соглашение.