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Футбол в Англии
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Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" разорвал договор с "Аэрофлотом"

В клубе сообщили, что это решение связано с обострением военно-политической ситуации между Россией и Украиной
Футболисты "Манчестер Юнайтед" EPA-EFE/Juanjo Martin
Описание
Футболисты "Манчестер Юнайтед"
© EPA-EFE/Juanjo Martin

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" разорвал контракт с российской авиакомпанией "Аэрофлот". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

В клубе сообщили, что это решение связано с обострением военно-политической ситуации между Россией и Украиной.

"Манчестер Юнайтед" принял решение отозвать спонсорские права у "Аэрофлота". Мы разделяем беспокойство наших болельщиков по всему миру", - говорится в сообщении пресс-службы. 

В среду портал The Athletic сообщил, что команда отказалась лететь на матч Лиги чемпионов с испанским "Атлетико" авиакомпанией "Аэрофлот".

В 2013 году "Аэрофлот" подписал контракт с "Манчестер Юнайтед", став официальным перевозчиком футбольного клуба. В 2017 году было подписано новое пятилетнее соглашение. 

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