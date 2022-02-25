В "Росгонках" не исключают проведения Гран-при России "Формулы-1" в запланированные сроки

КРАСНОДАР, 25 февраля. /ТАСС/. Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2022 года может состояться в запланированные сроки. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор АНО "Росгонки" Алексей Титов.

В пятницу руководство "Формулы-1" заявило, что не считает возможным проведение российского этапа в сложившихся обстоятельствах.

"Согласно официальному заявлению "Формулы-1" от 25 февраля, в связи со сложившейся в мировом сообществе внешнеполитической ситуацией руководством Международной автомобильной федерации принято решение приостановить подготовку к этапу "Формулы-1" в России, запланированному ранее на сентябрь 2022 года в Сочи ввиду невозможности его проведения при актуальных обстоятельствах. Действие договора между официальным промоутером Гран-при России АНО "Росгонки" и "Формулой-1" приостановлено по форс-мажорным обстоятельствам", - сказал Титов.

"Приобретенные билеты не аннулируются - сдавать их сейчас нет необходимости, так как остается вероятность, что этап состоится и пройдет в запланированные ранее сроки, - добавил он. - АНО "Росгонки" продолжает свою работу в штатном режиме, предоставляя услуги для гостей "Сочи-Автодрома", а также организовывая и проводя автоспортивные и иные соревнования федерального, регионального и городского уровня в рамках утвержденного календаря мероприятий".

Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" проводится с 2014 года, этапы принимает автодром в Олимпийском парке в Сочи. В 2022 году этап должен был пройти с 23 по 25 сентября. С 2023 года Гран-при России планируется проводить в Санкт-Петербурге на автодроме "Игора драйв".