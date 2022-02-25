В 2021 году в рамках проекта "Спорт - норма жизни" построили 77 спортивных объектов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. По итогам 2021 года благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" введены в эксплуатацию 77 спортивных объектов. Об этом сообщает пресс-служба АНО "Национальные приоритеты".

Сообщается, что в 2021 году было построено три крупных дворца спорта (в Калуге, Самаре и Саратове), 22 физкультурно-оздоровительных комплекса, восемь плавательных бассейнов, четыре крытых тренировочных катка, 40 открытых спортивных площадок шаговой доступности. Еще 73 объекта находятся на стадии строительства.

Также в рамках проекта в 2021 году по программам профессиональной переподготовки подготовлено 6 тыс. инструкторов по спорту и 3 тыс. тренеров. По программам повышения квалификации подготовлено 12 400 специалистов. По итогам 2021 года количество регулярно занимающихся спортом людей в России составляет 46,5%.

Среди ключевых целей нацпроекта "Демография" - поддержка семей с детьми, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.