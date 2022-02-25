Шестнадцать сборных примут участие в этапе командного Кубка мира по боксу в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Этап командного Кубка мира по боксу в Новосибирске соберет 16 сборных. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС глава регионального Минэкономразвития Лев Решетников во время обсуждения туризма в регионе.

"В этом году в Новосибирске пройдет этап Кубка мира по боксу, куда приедут 16 команд. У нас пройдет часть мероприятий, часть поединков, будет интересно", - сказал Решетников.

Ранее ТАСС сообщал, что турнир из-за пандемии коронавируса был перенесен с октября 2021 года на 2022 год.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства спорта РФ, проведение турнира запланировано на июнь этого года.

Ранее президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев сообщал, что спортсмены более чем из 40 стран примут участие в командном Кубке мира по боксу, который пройдет в регионах России в 2022 году. Финальный этап примет Москва.