Власти Кубани уверены, что вместо "Формулы-1" на автодроме могут пройти другие мероприятия

КРАСНОДАР, 25 февраля. /ТАСС/. Вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов уверен, что на "Сочи-Автодроме" пройдут другие мероприятия после решения организаторов отменить российский этап "Формулы-1". Об этом он сообщил ТАСС.

"Если данное решение организаторов является окончательным, уверен, в рамках "Сочи-Автодрома" пройдут другие состязания и мероприятия, которые смогут посетить российские любители спорта", - сказал Власов.

Ранее сообщалось, что руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" не считает возможным проведение российского этапа в нынешних условиях.

Он также выразил сожаление о подобном решении организаторов.

"С 2014 года Россия и Сочи традиционно принимают данные престижные соревнования, привлекающие болельщиков со всего мира", - отметил он.