{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Российский лыжник Коростелев выиграл гонку на 10 км на молодежном чемпионате мира

Вторым стал финн Нико Анттола, третьим - россиянин Александр Ившин

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Савелий Коростелев занял первое место в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на молодежном чемпионате мира (спортсмены не старше 20 лет) в норвежской Люгне.

Коростелев преодолел дистанцию за 26 минут 15,8 секунды. Вторым стал финн Нико Анттола (+21,4). Тройку лучших замкнул соотечественник Коростелева Александр Ившин (+22,2).

Россиянин Егор Митрошин занял седьмое место (+58,1), Александр Бакуров стал 12-м (+1.18,5).

Коростелеву 18 лет, он является сыном бронзового призера Олимпийских игр в Ванкувере Натальи Коростелевой.

На чемпионате мира по лыжным гонкам среди молодежи в Люгне соревнуются спортсмены в двух разных возрастных категориях - до 20 и до 23 лет. Соревнования завершатся 27 февраля.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Баскетбольные еврокубки
Баскетбольная Евролига перенесла матч между ЦСКА и "Барселоной"
Читать полностью