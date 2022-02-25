Российский лыжник Коростелев выиграл гонку на 10 км на молодежном чемпионате мира

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Савелий Коростелев занял первое место в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на молодежном чемпионате мира (спортсмены не старше 20 лет) в норвежской Люгне.

Коростелев преодолел дистанцию за 26 минут 15,8 секунды. Вторым стал финн Нико Анттола (+21,4). Тройку лучших замкнул соотечественник Коростелева Александр Ившин (+22,2).

Россиянин Егор Митрошин занял седьмое место (+58,1), Александр Бакуров стал 12-м (+1.18,5).

Коростелеву 18 лет, он является сыном бронзового призера Олимпийских игр в Ванкувере Натальи Коростелевой.

На чемпионате мира по лыжным гонкам среди молодежи в Люгне соревнуются спортсмены в двух разных возрастных категориях - до 20 и до 23 лет. Соревнования завершатся 27 февраля.