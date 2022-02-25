В Минспорте Кубани рассчитывают на изменение ситуации по проведению "Формулы-1" к сентябрю

КРАСНОДАР, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края рассчитывают на изменения к сентябрю ситуации, связанной с отменой Гран-при России "Формулы-1". Об этом ТАСС в пятницу заявил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

"На данный момент в министерство не поступали официальные письма об отмене гонок, мы можем ориентироваться только на официальные заявления в средствах массовой информации. Будем надеется, что ситуация изменится к сентябрю и мы сможем погрузиться в мир "королевских гонок". На сегодняшний день в городе-курорте Сочи в соответствии с календарным планом проходит большое количество соревнований, которые могут подарить людям дух спортивного праздника", - сообщил Тимченко.

В пятницу руководство "Формулы-1" заявило, что не считает возможным проведение российского этапа в сложившихся обстоятельствах.

Гран-при России "Формулы-1" проводится с 2014 года, этапы принимает автодром в Олимпийском парке в Сочи. В 2022 году этап должен был пройти с 23 по 25 сентября.