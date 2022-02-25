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МОК призвал спортивные федерации перенести или отменить все соревнования в РФ и Белоруссии

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Шахматные турниры
Всемирная шахматная олимпиада 2022 года не состоится в России
Соревнования должны были пройти в Москве с 26 июля по 8 августа
Всемирная шахматная олимпиада 2022 года не состоится в России
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