Шпажистки из 14 стран принимают участие в этапе Кубка мира по фехтованию в Сириусе

СИРИУС /Федеральная территория/, 25 февраля. /ТАСС/. Спортсменки из 14 стран принимают участие в этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах среди женщин, который стартовал в спортивном комплексе "Сириус-Арена". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе образовательного центра "Сириус".

"С 25 по 27 февраля спортивный комплекс "Сириус-Арена" принимает международные соревнования. На побережье Черного моря в Олимпийский парк съехались более 100 сильнейших шпажисток из 14 стран: Австрии, Бразилии, Эстонии, Франции, Германии, Китая, Венгрии, Израиля, Италии, Японии, Южной Кореи, Румынии, Швейцарии и России", - сообщили в пресс-службе.

Шпажистки разыграют два комплекта наград - в личном и командном первенствах. В состав сборной России вошли 20 спортсменок.

В первый день, 25 февраля, участницы соревнований проводят предварительные поединки в личном первенстве. 26 февраля пройдут схватки за выход в полуфинал и финал и решающие поединки. В заключительный день турнира, 27 февраля, состоится командное первенство.