Какие спортивные соревнования были перенесены из России

Санкт-Петербург давно вел подготовку к финальному матчу главного клубного футбольного турнира Европы. Матч должен был стать частью обширной программы мероприятий, посвященных празднованию Дня города. Планировалось, что 22 мая на стрелке Васильевского острова установят гигантскую надувную копию трофея, а в период с 26 по 29 мая ожидалось проведение Фестиваля чемпионов. Однако ввиду последних событий УЕФА принял решение перенести финал в Париж, на стадион "Стад де Франс". Как сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, власти Санкт-Петербурга перенаправят средства, которые были запланированы на подготовку к проведению финала Лиги чемпионов, на развитие детских спортивных школ.

Помимо переноса финала Лиги чемпионов, сборные России и Украины, а также клубы, представляющие эти страны, не смогут проводить домашние матчи турниров под эгидой УЕФА и будут вынуждены играть их на нейтральном поле. Россию в еврокубках представляет московский "Спартак", которому необходимо будет согласовать с УЕФА место проведения матча 1/8 финала Лиги Европы против германского "Лейпцига". По мнению главы Российского футбольного союза Александра Дюкова, данное решение нарушает спортивные принципы.