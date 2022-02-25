Какие спортивные соревнования были перенесены из России

Финал Лиги чемпионов и домашние матчи европейских футбольных турниров
Санкт-Петербург давно вел подготовку к финальному матчу главного клубного футбольного турнира Европы. Матч должен был стать частью обширной программы мероприятий, посвященных празднованию Дня города. Планировалось, что 22 мая на стрелке Васильевского острова установят гигантскую надувную копию трофея, а в период с 26 по 29 мая ожидалось проведение Фестиваля чемпионов. Однако ввиду последних событий УЕФА принял решение перенести финал в Париж, на стадион "Стад де Франс". Как сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, власти Санкт-Петербурга перенаправят средства, которые были запланированы на подготовку к проведению финала Лиги чемпионов, на развитие детских спортивных школ.
Помимо переноса финала Лиги чемпионов, сборные России и Украины, а также клубы, представляющие эти страны, не смогут проводить домашние матчи турниров под эгидой УЕФА и будут вынуждены играть их на нейтральном поле. Россию в еврокубках представляет московский "Спартак", которому необходимо будет согласовать с УЕФА место проведения матча 1/8 финала Лиги Европы против германского "Лейпцига". По мнению главы Российского футбольного союза Александра Дюкова, данное решение нарушает спортивные принципы.
Лыжные виды спорта
В пятницу в Челябинской области должен был начаться этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине "ски-кросс". Спортсмены из разных стран приехали на горнолыжный курорт "Солнечная долина", однако иностранцы не вышли на старт, и этап пришлось отменить. Затем Международная федерация лыжного спорта (FIS) решила отменить этапы Кубка мира в России по всем лыжным дисциплинам. В частности, отменены финал Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти в Тюмени с 18 по 20 марта, этапы по лыжной акробатике в Ярославле (26–27 февраля) и Москве (5 марта), а также по прыжкам на лыжах с трамплина у женщин в Нижнем Тагиле (18–20 марта) и в Чайковском (25–27 марта). FIS сообщит о новых местах и датах проведения соревнований позднее.
Этап Кубка мира по натурбану и шахматная Олимпиада
В России должен был стартовать этап Кубка мира по натурбану. 25 февраля пресс-служба Международной федерации санного спорта (FIL) объявила об отмене соревнований, которые планировалось провести в Москве на Воробьевых горах с 25 по 27 февраля. Данное решение было принято "из соображений безопасности".
Федерация санного спорта России отнеслась к решению с уважением и вместо международных соревнований проведет всероссийские.
25 февраля совет Международной федерации шахмат (FIDE) сообщил, что шахматные Олимпиада и Паралимпиада не пройдут в России. Соревнования должны были пройти летом, также Москва должна была принять конгресс организации. FIDE заявила, что сделает все возможное для поиска другого организатора соревнований.
Перенос матчей баскетбольной Евролиги
На 24 и 25 февраля в баскетбольной Евролиге были запланированы три матча с участием российских клубов. Ожидалось, что в четверг казанский УНИКС сыграет в гостях с испанской "Басконией", а московский ЦСКА — с германской "Баварией". В пятницу петербургский "Зенит" должен был принять испанскую "Барселону".
Изначально игроки "Барселоны" собирались принять участие в матче против "Зенита", но за день до встречи испанский клуб отказался лететь в Санкт-Петербург. В результате руководство Евролиги приняло решение перенести эти матчи на неопределенный срок. 25 февраля после совещания с представителями клубов Евролигой было принято решение, что российские команды в турнире сыграют на нейтральных площадках. Также на нейтральных аренах сыграют российские сборные и команды по гандболу в европейских соревнованиях.
Российский этап "Формулы-1"
Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в России входил в календарь турнира с 2014 года. С тех пор автодром в Сочи на ежегодной основе принимал королевские гонки. В этом году Гран-при России планировалось провести в Сочи в последний раз, а с 2023 года он должен был проходить на автодроме "Игора Драйв" в Ленинградской области, однако руководство гоночной серии сочло невозможным проводить этап в нынешних условиях.
Отказ иностранных клубов участвовать в российских соревнованиях
Финский хоккейный клуб "Йокерит" принял решение не доигрывать сезон в Континентальной хоккейной лиге, а с розыгрыша баскетбольной Единой лиги ВТБ снялись эстонский "Калев" и польская "Зелена-Гура".
Если баскетбольные иностранные клубы не претендовали на высокие места и не входили в восьмерку сильнейших команд Единой лиги ВТБ, то "Йокерит" является одним из лидеров КХЛ. Команда из Финляндии заняла второе место в Западной конференции и должна была сыграть в первом раунде Кубка Гагарина против московского "Спартака". Пока неизвестно, кто займет место "Йокерита" в плей-офф.
Разрыв отношений с российскими компаниями
Кроме отмены международных соревнований и выхода из российских турниров, иностранные команды разрывают отношения с российскими компаниями или убирают символику страны. Первым в этом стал германский клуб "Шальке", который давно сотрудничает с "Газпромом". Команда убрала со своей формы эмблему компании, которая была там размещена с 2007 года. Другой футбольный клуб, английский "Манчестер Юнайтед", разорвал контракт с российской авиакомпанией "Аэрофлот", сотрудничество с которой начал в 2013 году.
Команда "Формулы-1" "Хаас", за которую выступает российский пилот Никита Мазепин, приняла решение отказаться от российского триколора и логотипа "Уралкалия" на своей ливрее.
Неотмененные соревнования на территории России
На данный момент неясной осталась судьба чемпионата мира по волейболу, который должен пройти с 26 августа по 11 сентября в десяти городах России. 22 февраля Международная федерация волейбола заявила о том, что рассчитывает провести турнир в России, однако ввиду отмены международных соревнований перенос мирового волейбольного первенства в другую страну исключать нельзя.
Также за Россией осталось право провести молодежный чемпионат мира по хоккею, запланированный на период с 26 декабря по 5 января в Омске и Новосибирске, и взрослый чемпионат мира в Санкт-Петербурге в 2023 году. Как сообщил в беседе с ТАСС президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф, организация 28 февраля проведет совет и 1 или 2 марта сделает официальное заявление по его итогам.
Россия пока сохраняет право провести стыковые матчи за выход в финальную часть чемпионата мира по футболу. В четверг Джанни Инфантино, президент Международной федерации футбола, которая является организатором этих игр, выразил надежду на то, что отборочные матчи пройдут в соответствии с расписанием. На 24 марта запланирован матч между командами России и Польши, победитель этой игры встретится с сильнейшим в полуфинальной паре сборных Швеции и Чехии. Обе игры в случае победы российской команды в игре с поляками должны пройти в Москве на "ВТБ-Арене". Футбольные союзы Польши, Швеции и Чехии высказались против их проведения на территории России.
Даниил Сорокин