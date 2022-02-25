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Универсиада-2023 в Екатеринбурге

В дирекции Универсиады-2023 надеются, что ситуация в мире нормализуется и Игры состоятся

Организаторы продолжает планировать проведение Игр в Екатеринбурге
Руководитель исполнительной дирекции Универсиады-2023 Александр Чернов Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Руководитель исполнительной дирекции Универсиады-2023 Александр Чернов
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Исполнительная дирекция Универсиады-2023 продолжает планировать проведение Игр в Екатеринбурге, так как надеется, что ситуация в мире, в том числе и вокруг спортивных мероприятий, стабилизируется. Об этом ТАСС сообщил руководитель дирекции Игр Александр Чернов.

"Безусловно, [все по плану]. Мы надеемся, что все будет нормально, ситуация нормализуется и не повлияет на проведение в 2023 году в России этого удивительного праздника молодежи и студентов", - сказал он, отвечая на вопрос о проведении Универсиады в 2023 году на фоне переноса других международных соревнований из России.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортивные федерации перенести или отменить все соревнования на территории России и Белоруссии. На данный момент из России были перенесены финал футбольной Лиги чемпионов, Всемирная шахматная олимпиада, этапы Кубка мира по лыжным гонкам и фристайлу, Гран-при России - этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.

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Универсиада-2023 в Екатеринбурге
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