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Летние олимпийские виды спорта

У российской волейболистки Кошелевой диагностировали разрыв крестообразной связки колена

Россиянка получила травму 23 февраля в матче чемпионата Италии против "Чонельяно"

ТАСС, 25 февраля. Врачи диагностировали чемпионке мира по волейболу, выступающей за итальянский клуб "Валлефолья" россиянке Татьяне Кошелевой разрыв передней крестообразной связки колена. Об этом она написала в Instagram.

Россиянка получила травму 23 февраля в матче чемпионата Италии против "Чонельяно" (2-3). Это второй случай разрыва крестообразных связок колена в карьере волейболистки. Первый раз травму диагностировали 26 марта 2018 года.

"Два дня назад в игре я получила серьезную травму. Сегодня мой диагноз звучит так: разрыв передней крестообразной связки колена. Честно скажу, не думала, что это может со мной случиться еще раз. Последние два дня я была в разном состоянии, от шока до разочарования и непонимания, но сейчас, выдохнув и приведя мысли в порядок, хочу сказать спасибо всем за ваши сообщения, слова поддержки и любовь, которую вы так щедро дарите", - написала Кошелева.

"Спасибо моему клубу "Валлефолья" и всей команде за заботу, веру и профессионализм. Я горжусь, что являюсь капитаном такого сильного клуба, и точно знаю, что моя команда не остановится и продолжит показывать красивый и вдохновляющий волейбол. Я уже проходила этот путь четыре года назад и готова пройти его еще раз. Через несколько дней меня ждут операция и непростой период восстановления, но я знаю, что пройду его с достоинством и стойкостью", - добавила она.

Кошелевой 33 года, она подписала контракт с итальянской "Валлефольей" в июне 2021 года. Предыдущим клубом Кошелевой был турецкий "Галатасарай". В России она выступала за московское, краснодарское и казанское "Динамо", "Заречье-Одинцово" и калининградский "Локомотив". С краснодарским "Динамо" она дважды стала обладательницей Кубка европейской конфедерации волейбола (CEV). Помимо этого, на ее счету три победы в чемпионате России и пять - в кубке страны. В составе сборной России Кошелева стала чемпионкой мира (2010), дважды выиграла чемпионат Европы (2013, 2015). В июне 2021 года она приняла решение уйти из национальной команды.

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