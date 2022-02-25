Первая группа российских спортсменов заселилась в Паралимпийскую деревню в Пекине

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российские горнолыжники стали одними из первых отечественных спортсменов, кто прилетел в пятницу на Игры в Пекин и уже заселился в Паралимпийскую деревню. Об этом ТАСС сообщил по телефону старший тренер сборной России по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Назаров.

"Мы прилетели в Пекин в 15:50 по местному времени. По прилете в аэропорт сдали тесты на коронавирус. Сейчас заселились в деревню, ждем результатов тестов. Мы сели в самолет в Южно-Сахалинске и летели в Китай с промежуточной посадкой во Владивостоке, где к нам присоединились следж-хоккеисты", - сказал Назаров.

Вместе с горнолыжниками и следж-хоккеистами в пятницу в Пекин также прилетели российские сноубордисты.

Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта. Российские спортсмены примут участие во всех видах спорта, включенных в программу Игр. Всего будет разыграно 78 комплектов медалей в шести видах спорта.