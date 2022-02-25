Ватутин: Евролига поставила российские клубы в заведомо невыгодное положение

В пятницу Евролига заявила, что петербургский "Зенит", казанский УНИКС и ЦСКА проведут домашние матчи на нейтральных аренах.

"Ситуация очень сложная, и решения, которое устроило бы всех, не существует, понятно, что общий приоритет клубов и лиги - доиграть сезон. К сожалению, по ходу совещания у меня сложилось впечатление, что итоговое решение о переносе матчей российских команд на нейтральное поле принято заранее, и мне так и не удалось понять, на основании чего конкретно Россию лишают баскетбола. На сегодня нет никаких рекомендаций от правительств стран Европы или Евросоюза воздержаться от поездок в Россию, при этом стоит признать, что развитие событий предсказать невозможно", - отметил Ватутин.

"Сегодня я увидел крайне серьезную обеспокоенность за свою безопасность в России у коллег из других клубов. К сожалению, ни мы, ни "Зенит", ни УНИКС не можем дать 100-процентные гарантии в этом вопросе, это просто вне нашей компетенции. Безусловно, на нейтральных площадках команды из России будут поставлены в заведомо невыгодное положение, лишены своих болельщиков, обречены на дополнительные расходы, не смогут в полном объеме выполнять обязательства перед спонсорами. В какой стране или странах, в каком формате пройдут игры, будет ясно на следующей неделе, консультации продолжаются", - добавил президент ЦСКА.

"Зенит" занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги, в активе команды 14 побед в 23 матчах. ЦСКА с 14 победами в 24 играх располагается на шестой строчке, УНИКС идет восьмым с 13 победами в 25 встречах.