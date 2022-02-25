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Зимние олимпийские виды спорта

Чемпионат Европы 2022 года по керлингу перенесен из России

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Чемпионат Европы 2022 года по керлингу перенесен из России.

Новость дополняется.

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Зимние олимпийские виды спорта
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