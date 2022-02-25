Фигуристы Миронова и Устенко победили в финале Кубка России в танцах на льду

ТАСС, 25 февраля. Фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко выиграли финал Кубка России в танцах на льду. Соревнования проходят в Саранске.

Результат победителей, представляющих Санкт-Петербург, составил 170,10 балла по итогам ритм-танца и произвольной программы (68,11 + 101,99). Второе место заняли Елизавета Пасечник и Дмитрий Блинов из Московской области (167,01; 67,08 + 99,93), третье - Влада Павленина и Александр Алексанян, представляющие Москву и Свердловскую область (158,55; 65,47 + 93,08).

Финал Кубка России завершится 27 февраля выступлениями юниоров.