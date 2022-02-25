{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Фигуристы Миронова и Устенко победили в финале Кубка России в танцах на льду

Второе место заняли Елизавета Пасечник и Дмитрий Блинов, третье - Влада Павленина и Александр Алексанян

ТАСС, 25 февраля. Фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко выиграли финал Кубка России в танцах на льду. Соревнования проходят в Саранске.

Результат победителей, представляющих Санкт-Петербург, составил 170,10 балла по итогам ритм-танца и произвольной программы (68,11 + 101,99). Второе место заняли Елизавета Пасечник и Дмитрий Блинов из Московской области (167,01; 67,08 + 99,93), третье - Влада Павленина и Александр Алексанян, представляющие Москву и Свердловскую область (158,55; 65,47 + 93,08).

Финал Кубка России завершится 27 февраля выступлениями юниоров.

Теги
Фигурное катание
Летние олимпийские виды спорта
Европейская федерация регби приостановила организацию турниров и матчей в России
Дальнейшие решения будут приниматься советом директоров организации по согласованию со Всемирной федерацией регби
Европейская федерация регби приостановила организацию турниров и матчей в России
Читать полностью