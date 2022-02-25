Тите покинет пост главного тренера сборной Бразилии по футболу после чемпионата мира

ТАСС, 25 февраля. Тите принял решение уйти с поста главного тренера сборной Бразилии по футболу после чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает бразильский телеканал Globo.

"Я остаюсь до конца чемпионата мира, потом мне незачем здесь находиться. Я выиграл все возможные титулы, мне просто нужен кубок чемпионата мира", - сказал Тите.

Тите 60 лет, он является главным тренером сборной Бразилии с 2016 года. Контракт тренера рассчитан до 31 декабря 2022 года. Под его руководством команда стала победителем Кубка Америки в 2019 году. На чемпионате мира 2018 года бразильцы дошли до четвертьфинала, где уступили сборной Бельгии (1:2).

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря. В нем примут участие 32 команды. Сборная Бразилии досрочно вышла в финальную стадию турнира.