Саммит "Спорт-Аккорд" в Екатеринбурге отменен

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Исполнительный комитет "Спорт-Аккорда" отменил Всемирный саммит спорта и бизнеса, который должен был пройти в мае 2022 года в Екатеринбурге. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте организации.

"Исполнительный комитет "Спорт-Аккорд" провел сегодня заседание и единогласно принял решение отменить Всемирный саммит спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд", [который должен был пройти] 15-20 мая в Екатеринбурге", - говорится в сообщении.

Изначально планировалось, что саммит состоится в мае 2021 года, но из-за пандемии его сначала перенесли на ноябрь 2021 года, потом - на май 2022 года.

Саммит проводится каждый год в разных городах и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит: в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м - в Сочи