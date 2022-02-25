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Саммит "Спорт-Аккорд" в Екатеринбурге отменен

Всемирный саммит спорта и бизнеса должен был пройти в мае 2022 года
"Спорт-Аккорд" в Санкт-Петербурге, 2013 год EPA/ANATOLY MALTSEV
Описание
"Спорт-Аккорд" в Санкт-Петербурге, 2013 год
© EPA/ANATOLY MALTSEV

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Исполнительный комитет "Спорт-Аккорда" отменил Всемирный саммит спорта и бизнеса, который должен был пройти в мае 2022 года в Екатеринбурге. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте организации.

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"Исполнительный комитет "Спорт-Аккорд" провел сегодня заседание и единогласно принял решение отменить Всемирный саммит спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд", [который должен был пройти] 15-20 мая в Екатеринбурге", - говорится в сообщении.

Изначально планировалось, что саммит состоится в мае 2021 года, но из-за пандемии его сначала перенесли на ноябрь 2021 года, потом - на май 2022 года.

Саммит проводится каждый год в разных городах и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит: в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м - в Сочи

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