Кубок Первого канала по фигурному катанию перенесли из Сочи в Москву

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) перенесла командный турнир "Тинькофф - Кубок Первого канала" из Сочи в Москву. Об этом сообщает пресс-служба ФФККР.

Перенос соревнования связан с форс-мажорными обстоятельствами, сообщили в пресс-службе.

Соревнования пройдут с 6 по 7 марта в Москве на ледовой "ЦСКА-Арене", начало - 17:30 мск. 8 марта пройдут показательные выступления на арене "Мегаспорт" с участием российских фигуристов, вернувшихся с Олимпийских игр в Пекине, начало - 18:00 мск.