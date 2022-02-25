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Кубок Первого канала по фигурному катанию

Кубок Первого канала по фигурному катанию перенесли из Сочи в Москву

Соревнования пройдут с 6 по 7 марта в Москве на "ЦСКА-Арене"
Команда Алины Загитовой "Красная машина" с Кубком Первого канала по фигурному катанию. Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Команда Алины Загитовой "Красная машина" с Кубком Первого канала по фигурному катанию.
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) перенесла командный турнир "Тинькофф - Кубок Первого канала" из Сочи в Москву. Об этом сообщает пресс-служба ФФККР.

Перенос соревнования связан с форс-мажорными обстоятельствами, сообщили в пресс-службе.

Соревнования пройдут с 6 по 7 марта в Москве на ледовой "ЦСКА-Арене", начало - 17:30 мск. 8 марта пройдут показательные выступления на арене "Мегаспорт" с участием российских фигуристов, вернувшихся с Олимпийских игр в Пекине, начало - 18:00 мск.

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Кубок Первого канала по фигурному катанию
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