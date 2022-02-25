Этапы Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду в Казани отменены

ТАСС, 25 февраля. Международная федерация плавания (FINA) отменила этапы Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду в Казани. Об этом сообщает пресс-служба FINA.

Соревнования должны были пройти с 8 по 10 апреля. Также 8 марта в Санкт-Петербурге не состоится матч Мировой лиги по водному поло между сборными России и Греции.

"Если для этих мероприятий могут быть приняты альтернативные меры, о них будет сообщено. Другие мероприятия FINA, которые запланированы в России на конец года, находятся под пристальным вниманием, и FINA очень внимательно следит за событиями на Украине", - говорится в заявлении.

В 2022 году в Казани планируется проведение чемпионата мира по плаванию среди юниоров (23-28 августа) и чемпионата мира по плаванию на короткой воде (17-22 декабря).