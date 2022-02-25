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Зимние олимпийские виды спорта
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Гимн России не будут использовать на соревнованиях Международной федерации лыжного спорта

Ранее МОК призвал международные федерации не вывешивать флаги России и Белоруссии на соревнованиях
Российский лыжник Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Российский лыжник Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 25 февраля. Гимн Российской Федерации не будет исполняться в честь спортсменов, победивших на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Об этом сообщает пресс-служба FIS.

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"Совет единогласно решил, что в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета для международных федераций все российские спортсмены могут продолжать участвовать во всех соревнованиях FIS. Спортсмены продолжат соревноваться под своим именем и с названием страны, но на всех официальных мероприятиях, включая церемонии награждения, будут использоваться флаг и гимн FIS", - говорится в заявлении.

В пятницу исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выступил с призывом к спортивным федерациям не использовать флаги России и Белоруссии на всех международных соревнованиях.

Спортивный арбитражный суд в декабре 2020 года поддержал иск Всемирного антидопингового агентства, которое ранее признало РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Сборные России до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира выступают без флага и гимна. 

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Зимние олимпийские виды спорта
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