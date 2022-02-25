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Чемпионат мира по волейболу в России

В Международной федерации волейбола прокомментировали ситуацию с чемпионатом мира в России

В заявлении федерации отмечается, что возможность изменения календаря будет рассмотрена позднее

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Международная федерация волейбола (FIVB) внимательно следит за ситуацией на Украине и позднее рассмотрит возможность изменения календаря турниров на 2022 год. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIVB.

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"FIVB глубоко обеспокоена эскалацией конфликта на Украине и искренне надеется, что для народа Украины будет срочно найдено мирное решение. FIVB продолжит очень внимательно следить за ситуацией и вести регулярный диалог, чтобы рассмотреть все последние события и определить, должны ли быть какие-либо изменения в существующих планах календаря FIVB на 2022 год, включая чемпионат мира по волейболу среди мужчин в августе-сентябре 2022 года", - говорится в заявлении.

Чемпионат мира по волейболу должен пройти в России с 26 августа по 11 сентября.

Ранее из России были перенесены финал футбольной Лиги чемпионов, Всемирная шахматная олимпиада, этапы Кубка мира по лыжному спорту и фристайлу, Гран-при Сочи по автогонкам в классе машин "Формула-1" и другие соревнования. Сборные России и клубы по различным игровым видам спорта будут проводить домашние матчи на нейтральных территориях.

Теги
Чемпионат мира по волейболу в России
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