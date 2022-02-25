Всемирный боксерский совет не будет утверждать поединки на территории России

ТАСС, 25 февраля. Всемирный боксерский совет (WBC) не будет утверждать или признавать поединки на территории России. Об этом сообщает пресс-служба WBC.

"В интересах мира WBC не будет санкционировать любую боксерскую деятельность в России до тех пор, пока конфликт [на Украине] не будет разрешен приемлемым образом. WBC ведет открытые переговоры с другими санкционирующими организациями и всеми представителями боксерской индустрии, чтобы добиться мира", - говорится в заявлении.

Ранее из России были перенесены финал футбольной Лиги чемпионов, Всемирная шахматная олимпиада, этапы Кубка мира по лыжному спорту и фристайлу, Гран-при Сочи по автогонкам в классе машин "Формула-1" и другие соревнования. Сборные России и клубы по различным игровым видам спорта будут проводить домашние матчи на нейтральных территориях.