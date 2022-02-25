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Бокс

Всемирный боксерский совет не будет утверждать поединки на территории России

В заявлении организации отмечается, что решение принято до окончания конфликта на Украине

ТАСС, 25 февраля. Всемирный боксерский совет (WBC) не будет утверждать или признавать поединки на территории России. Об этом сообщает пресс-служба WBC.

"В интересах мира WBC не будет санкционировать любую боксерскую деятельность в России до тех пор, пока конфликт [на Украине] не будет разрешен приемлемым образом. WBC ведет открытые переговоры с другими санкционирующими организациями и всеми представителями боксерской индустрии, чтобы добиться мира", - говорится в заявлении.

Ранее из России были перенесены финал футбольной Лиги чемпионов, Всемирная шахматная олимпиада, этапы Кубка мира по лыжному спорту и фристайлу, Гран-при Сочи по автогонкам в классе машин "Формула-1" и другие соревнования. Сборные России и клубы по различным игровым видам спорта будут проводить домашние матчи на нейтральных территориях.

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