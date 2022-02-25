Матыцин назвал неадекватными рекомендации МОК по отношению к российскому спорту

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к российскому спорту являются неадекватными. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

"Мы с большим разочарованием встретили решение МОК, считаем данные рекомендации неадекватными по отношению к российскому спорту, по нашему мнению, их выполнение будет нарушением прав российских спортсменов. Считаем важным для Международного олимпийского комитета оставаться гарантом единства международного спортивного движения и не допускать политизации спорта. Министерство спорта постоянно находится на связи со спортивными федерациями. Мы будем защищать права наших спортсменов, которые являются для нас абсолютным приоритетом", - сказал Матыцин.

В пятницу исполком МОК выступил с призывом к спортивным федерациям не использовать флаги России и Белоруссии на всех международных соревнованиях. МОК также призвал спортивные федерации перенести или отменить все соревнования на территории России и Белоруссии.

Международная федерация лыжного спорта сообщила, что российские спортсмены будут выступать на соревнованиях под эгидой организации без флага и гимна.