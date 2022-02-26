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Паралимпиада-2022 в Пекине

Российские паралимпийцы приступили к тренировкам в Пекине

Соревнования в столице Китая пройдут с 4 по 13 марта

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Члены паралимпийской сборной России по горнолыжному спорту, сноуборду и следж-хоккею приступили к тренировкам перед стартом Паралимпийских игр в Пекине. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

"25 февраля прилетел первый чартерный рейс с командами ПКР по горнолыжному спорту, сноуборду и следж-хоккею, которые проходили заключительные тренировочные сборы на Сахалине и во Владивостоке. Следж-хоккеисты сегодня утром провели тренировку на льду. Горнолыжники в связи с неблагоприятными погодными условиями тренируются в зале, также в зале тренируются сноубордисты. Основная часть административного персонала прибыла на Игры и приступила к работе 25 февраля", - сказал Рожков.

25 февраля спортсмены прибыли в Пекин с заключительных тренировочных сборов.

Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта. Будут разыграны 78 комплектов медалей в биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге на колясках, лыжном спорте, сноуборде и следж-хоккее.

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Паралимпиада-2022 в Пекине
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