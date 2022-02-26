Спортивный врач Илюков принял решение покинуть наблюдательный совет РУСАДА

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Независимый эксперт по вопросам борьбы с допингом, спортивный врач Сергей Илюков покинул наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Илюков объяснил свое решение личными причинами и событиями на Украине. "Хочу сообщить, что я решил выйти из наблюдательного совета РУСАДА, в котором я работал по рекомендации Всемирного антидопингового агентства в качестве независимого эксперта с 2020 года. Мое решение продиктовано личными причинами, но я также заявляю, что оно связано с ситуацией на Украине", - написал он.

Председателем наблюдательного совета РУСАДА является доктор юридических наук Наталья Соколова. В состав совета входят доктор медицинских наук Евгений Ачкасов, адвокат Евгений Ращевский, управляющий директор - руководитель аппарата арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей Александр Замазий, руководитель Anti-Age направления EMC Кирилл Маслиев, а также вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин.

Илюков является независимым экспертом по вопросам борьбы с допингом, рекомендованным Всемирным антидопинговым агентством. Ранее он работал с хоккеистами и представителями зимних видов спорта олимпийской сборной Финляндии, являлся медицинским экспертом Эстонского антидопингового агентства.