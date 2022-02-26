World Athletics 9 и 10 марта рассмотрит возможность восстановления ВФЛА в своих правах

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) на своем заседании, которое пройдет с 9 по 10 марта, намерен в очередной раз рассмотреть статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе World Athletics.

"Совет World Athletics рассматривает статус Всероссийской федерации легкой атлетики на каждом своем заседании после заслушивания доклада председателя нашей рабочей группы по России. Совет сделает это снова на следующем заседании 9-10 марта", - заметил собеседник ТАСС.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая с тех пор отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз.

В ноябре конгресс World Athletics получил рекомендацию совета организации продлить отстранение ВФЛА до выполнения всех условий по восстановлению статуса федерации. Глава международной федерации Себастьян Коу заявил в декабре в интервью агентству DPA, что ВФЛА движется в правильном направлении и ее временное отстранение может быть снято в 2022 году.