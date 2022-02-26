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ЧМ-2022 по футболу

Кулеша: сборная Польши отказывается от матча отбора к чемпионату мира против россиян

Президент Польского футбольного союза добавил, что проведет переговоры с федерациями футбола Швеции и Чехии
Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша EPA-EFE/Piotr Nowak
Описание
Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша
© EPA-EFE/Piotr Nowak

ТАСС, 26 февраля. Сборная Польши по футболу отказывается проводить стыковой матч отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной России из-за ситуации на Украине. Об этом в своем Twitter написал президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша.

"Хватит слов, нужны действия. В связи с обострением конфликта на Украине сборная Польши отказывается проводить стыковой матч против команды России. Это единственно правильное решение. PZPN ведет переговоры с федерациями футбола Швеции и Чехии, чтобы представить свою позицию Международной федерации футбола", - написал Кулеша.

Сборная России должна сыграть в полуфинальном матче отбора против команды Польши 24 марта на "ВТБ-Арене" в Москве. Победитель 29 марта встретится с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия, игру планируется провести на поле победителя матча между россиянами и поляками.

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ЧМ-2022 по футболу
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