Колосков назвал попыткой шантажа отказ сборной Польши по футболу играть с россиянами

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Отказ сборной Польши по футболу проводить стыковой матч отбора к чемпионату мира 2022 года с командой России является попыткой шантажа и давления. Такое мнение ТАСС высказал почетный член Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Вячеслав Колосков.

"Дело в том, что ФИФА не объявила еще о своем решении, - сказал Колосков. - Это опять же попытка шантажа, силового давления, вот клубам удалось надавить в ситуации с Санкт-Петербургом, давайте мы попробуем надавить на [Джанни] Инфантино (президент ФИФА - прим. ТАСС). Но попытка давления та же самая. Скорее всего, это будет какое-то нейтральное поле, если сборная Польши туда не приедет, то получит техническое поражение".

В субботу президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша написал в своем Twitter, что сборная Польши отказывается проводить матч с россиянами из-за ситуации на Украине.

В пятницу исполком УЕФА решил перенести финал Лиги чемпионов текущего сезона из Санкт-Петербурга в Париж. Также УЕФА принял решение о том, что российские клубы и сборные домашние матчи под эгидой организации будут проводить на нейтральных стадионах. "В уставе предусмотрено членство национальных ассоциаций, в том числе Российский футбольный союз (РФС) является полноправным членом ассоциации, - отметил Колосков. - Чтобы ему применить санкции какие-то, а я считаю, что это спортивные санкции, то они должны были быть применены в связи с какими-либо нарушениями со стороны РФС. Эти нарушения и прописаны в уставе, РФС не нарушил ни одного из пунктов из тех обязанностей, которые прописаны в уставе. Более того, РФС неоднократно заявлял, что может провести и то, и другое соревнование и обеспечить полную безопасность лиц и болельщиков".

"Я считаю, что это политическое решение, оно было принято, конечно, под давлением Евросоюза, федераций футбола западно-европейских стран, клубов", - добавил Колосков.