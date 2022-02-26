Тренер "Нижнего Новгорода" Казаков будет руководить командой в матче РПЛ против "Урала"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Старший тренер футбольного клуба "Нижний Новгород" Владимир Казаков будет руководить командой в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Урала" вместо заболевшего главного тренера Александра Кержакова. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Да, Кержаков сегодня не будет руководить командой, он приболел. Сегодня будет Казаков", - сообщил собеседник агентства. Он не уточнил, заболел ли главный тренер "Нижнего Новгорода" новой коронавирусной инфекцией, отметив, что у специалиста высокая температура.

Матч между "Нижним Новгородом" и "Уралом" состоится 26 февраля в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе. Начало игры - 14:00 мск.

"Нижний Новгород" после 18 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. Команда находится в зоне стыковых матчей за право сыграть в элите российского футбола в сезоне-2022/23. Располагающийся на 12-й строчке в зоне сохранения места в премьер-лиге тульский "Арсенал" опережает нижегородцев только по дополнительным показателям.