Футболист Крыховяк прокомментировал отказ польского союза играть со сборной России

ТАСС, 26 февраля. Полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк поддержал решение Польского футбольного союза (PZPN) отказаться от матча против сборной России в квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре. Соответствующий пост спортсмен разместил в Instagram.

"Мы, футболисты польской сборной, совместно с PZPN приняли решение, что не намерены играть в стыковых матчах с командой России. Это непростое решение, но в жизни есть более важные вещи, чем футбол. Мыслями мы с украинским народом и нашим другом по сборной Томашем Кедзёрой, который вместе с семьей все еще находится в Киеве".

В субботу президент PZPN Цезарий Кулеша написал в Twitter, что сборная Польши отказывается проводить матч с россиянами из-за ситуации на Украине.

Сборная России должна сыграть в полуфинальном матче отбора против команды Польши 24 марта на "ВТБ-Арене" в Москве. Победитель 29 марта встретится с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия, игру планируется провести на поле победителя матча между россиянами и поляками.