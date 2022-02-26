ХК "Авангард" в новом сезоне будет проводить домашние матчи на ледовой арене в Омске

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Авангард" будет проводить домашние матчи сезона-2022/23 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в новом ледовом дворце в Омске, сообщила член правления "Газпром нефти", куратор строительства "Арены-Омск" Елена Илюхина.

"Сейчас готовность объекта превышает 63%, и мы планируем завершить строительство в соответствии с ранее утвержденным графиком. Уверена, что уже в следующем сезоне болельщики "Авангарда" встретят свою любимую команду на новой, самой современной ледовой арене России", - сказала она. Илюхина добавила, что новая "Арена-Омск" изначально планировалась в первую очередь как домашняя арена хоккейного клуба "Авангард".

Новый ледовый дворец возводится на месте "Арены-Омск". Строительство спортивного комплекса осуществляется в рамках государственно-частного партнерства между правительством РФ, правительством Омской области и компанией "Газпром-нефть". Стоимость проекта оценивается в почти 12 млрд рублей, из которых 5 млрд выделит федеральный бюджет, 6,2 млрд - "Газпром-нефть" и около 650 млн рублей - Омская область.