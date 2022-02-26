СМИ: грузинский баскетболист Шенгелия расторг контракт с московским ЦСКА

ТАСС, 26 февраля. Грузинский форвард Торнике Шенгелия в одностороннем порядке расторг контракт с московским баскетбольным клубом ЦСКА. Об этом сообщает грузинский портал Commersant.ge со ссылкой на игрока.

Сообщается, что Шенгелия принял такое решение из-за обострения ситуации на Украине. Игрок вместе с семьей находится в Испании.

Шенгелии 30 лет, он выступал за ЦСКА с 2020 года. В составе армейцев он стал чемпионом и обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ. Ранее грузин выступал за испанские "Валенсию", с которой стал победителем Еврокубка, и "Басконию", а также же американские "Бруклин" и "Чикаго", выступающие в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).